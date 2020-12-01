شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقي ضيف وفاء الكيلاني في "السيرة" على dmc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الفنان أشرف عبد الباقي ضيفًا على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، يومى الجمعة والسبت المقبلين فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء. يتحدث "أشرف" خلال اللقاء عن ذكريات طفولته مع والديه، وعلاقته بزوجته وأولاده، والحب الأول في حياته، وكذلك تعاونه الفني مع محمد هنيدي، ونجاح نجوم مسرح مصر، وموقفه من مسرح محمد صبحي، وسبب عدم نجاحه في السينما، وتكرار تجربة تقديمه للبرامج التلفزيونية.

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