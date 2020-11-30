غادة عبد الرازق تكشف حقيقة خلافاتها مع إلهام شاهين وهيفاء وهبي

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الفنانة غادة عبد الرازق حقيقة الأخبار التي تم تداولها أخيراً حول استمرار خلافها مع الفنانة إلهام شاهين، مؤكدةً أنها تحبّها وما من مشاكل بينهما في الوقت الحالي.

وقالت غادة في تصريحات خلال استضافتها في برنامج الإذاعي “رسايل”، إن خلافها مع إلهام شاهين مر عليه زمن طويل، والآن لا مشاكل بينهما، وهي تحبّها على المستويين العملي والشخصي.

يُذكر أن أزمة اشتعلت بين غادة وإلهام إثر حذف الأخيرة مشاهد للأولى من فيلم “خلطة فوزية” الذي أنتجته عام 2009.

ومن جهة أخرى، تحدثت غادة عن إمكانية العمل مرة أخرى مع الفنانة هيفاء وهبي، مؤكدةً أن من الصعب الآن أن يجمعهما عمل مشترك، فلكل منهما عالمها ونجوميتها الخاصة.

وعن دورها في مسلسل “حدوتة مرة”، قالت إنها كانت ترغب في الظهور على نحو مختلف، ولهذا قررت العمل مع فريق عمل جديد ليتمتعوا بروح التحدي.

وعن أعمالها الدرامية السابقة، قالت غادة عبد الرازق إنها تعتز كثيراً بمسلسل “السيدة الأولى”، فضلاً عن دورها في مسلسل “الكابوس” الذي أطلّت فيه بدون مكياج فأبرزت موهبتها التمثيلية بقوة.