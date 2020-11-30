OSN تبث حصرياً حفل ألبوم تايلور سويفت

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت شبكة OSN، عن تقديم العرض الحصري الأول في الشرق الأوسط للتجربة السينمائية الجديدة "folklore: the long pond studio sessions" لحفل ألبوم folklore، للنجمة الأميركية تايلور سويفت والذي رشّح لجائزة جرامي خمس مرات عن فئة أفضل ألبوم للعام.
وسيبدأ عرض الحفل السينمائي على OSN ابتداءً من 4 ديسمبر عبر تطبيق OSN للمشاهدة أونلاين.
وقد تعاونت سويفت مع الفنانين آرون ديسنر (فرقة ذا ناشيونال) وجاك أنتونوف (فرقة ذي بليشرز) وجاستن فيرنون (بون إيفر) لإصدار الألبوم الذي حمل أنماطاً موسيقية متنوعة، وجسد رحلة فريدة تمزج مشاعر الفرح والحزن واللحظات المميزة، التي ألهمت الجمهور أبعدته عن الشعور بالوحدة. وشارك الفنانون في تسجيل ألبوم folklore وهم على بعد آلاف الأميال عن بعضهم دون أن يلتقوا بشكل شخصي حتى الآن.
وقامت المغنية الشابة بتأدية أغاني الألبوم، الذي حاز على تصنيف خمسة نجوم بالتعاون مع المنتجين المشاركين آرون ديسنر وجاك أنتونوف مع حضور خاص لجاستن فيرنون (بون إيفر). وستكشف سويفت من خلال الفيلم الجديد حصرياً عن القصص والأسرار التي ارتبطت بالأغنيات الـ 17 لألبومها.
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