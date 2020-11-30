ما يقع إلا الشاطر.. محمد رمضان يحصد 2 مليون مشاهدة من فيديو سقوطه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم يمانع الفنان المصري محمد رمضان في مشاركة لحظة سقوطه بحفل في مدينة دبي مع متابعيه على موقع "أنستقرام".

وشارك رمضان فيديو لحظة سقوطه من زاوية مختلفة، وبالتصوير البطيء، كما أنّه سخر من الواقعة بالاستعانة بكلمات أغنيته "بام بام".



واختار محمد رمضان مقطع الأغنية الذي يقول: "مرة واحدة لقيت قلبي عمّال بيبام بام، قاعد لا بي ولا علي، يا جماعة أنا شايف قنوات فضائية وعينيا قلبت يابانية ودماغي جواها حرب عالمية".

وحصد الفيديو الذي شاركه محمد رمضان عن لحظة سقوطه في دبي أكثر من 2 مليون مشاهدة بعد 13 ساعة فقط من طرحه على أنستقرام.

وعلق محمد رمضان مع فيديو سقوطه قائلا: "ما يقع إلا الشاطر".





وسقط محمد رمضان في مسرح مهرجان الضيافة الدولي المقام في الإمارات.

ويظهر المقطع لحظة تقدم رمضان لاستلام جائزته في المهرجان، قبل أن يتزحلق ويقع أرضاً.