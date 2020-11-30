فيديو| رامي بركات يناشد وزارة الثقافة لمساندته في استعادة مقتنيات أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ناشد رامي بركات، نجل الفنانة هالة فؤاد، والأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وزراة الثقافة لمساندته في استعادة مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي من المحامي بلال عبدالغني الذي تصرف في المقتنيات دون الرجوع له.

وقال بركات، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي، إنه طلب من المحامي بلال عبدالغني استرجاع مقتنيات أحمد زكي مرتين "خدها عنده ومش عايز يرجعها لي"، ولكنه لم يستجب له، مشيرًا إلى أنه حرر محضرًا ضده بالمقتنيات وأن يعيدها له .

وتابع: "كنت عايز من الأول أدي كل المقتنيات لوزارة الثقافة، وأقعد مع الدكتور أشرف زكي، وأتكلم معاه، وممكن نعمل إيه عشان نحتفظ بالمقتنيات دي، وتبقى حاجة جميلة للناس لأنها تاريخ، وكل مصر تقدر تشوفها".

واستكمل: "شقة المهندسين.. خالية من أي مقتنيات وأوراق ومستندات متعلقة بالراحل أحمد زكي.. لما جيت مصر، ذهبت للنائب علاء عابد، ووقف معي ويسير حاليًا في إجراءات إعادة المقتنيات وحقي، وأنا مصمم إني لازم أحتفظ بالمقتنيات دي، ومسمحش لأي حد يلعب بيها ويعمل حاجات مش مظبوطة، لأن مقتنيات أحمد زكي لا تقدر بأي ثمن".

وأضاف: "خايف على المقتنيات، وعايز كل واحد يقف جنبي نرجعها ونحتفظ بيها، وعايزها ترجع لي في أسرع وقت، عشان أقعد مع وزارة الثقافة وأسلمها لهم".

يذكر أن، رامي بركات، أعلن مؤخرًا عبر حسابه على فيسبوك، عن إلغاء توكيله للمحامي بلال عبدالغني، وكتب: "أعلن أنا رامي عز الدين بركات أخو المرحوم هيثم أحمد زكي، بأن التوكيلات والتفويض الصادرة مني للسيد/ بلال عبد الغني المحامي، قد تم إلغاؤها جميعا ولم يُعد يمثلني قانونيا، وهذا إقرار مني بذلك".