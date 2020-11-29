زكي فطين لـ "خالد الغندور": اللي جابلكم البطولة "أسود" من شيكابالا

وجه الفنان زكي فطين عبد الوهاب، انتقاداً للمذيع خالد الغندور بعد استخدامه وصفًا عنصريًا ضد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي.

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وكتب فطين عبر حسابهالرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك- Facebook" قائلا:

"أصدقائي أنا أهلاوي وبكره التعصب، وضد تماما التجاوزات والتنمر الذي حدث ضد شيكابالا من مشجعي الأهلي، بس بالذمة ينفع إن خالد الغندور يطل علينا من خلال برنامجه على قناة الزمالك ويقول مخاطبا جمهور الأهلي، على فكرة موسيماني اللي جابلكم البطولة لونه "أسود" من شيكابالا.. ينفع"؟

يذكر أن الزمالك حقق اللقب الإفريقي 5 مرات من قبل، كان أخرها سنة 2002 وحقق لقب الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي للموسم الماضي، وبفوز الأهلي في مباراة اليوم يكون قد حقق لقبه التاسع بعد أخر لقب حققه الفريق سنة 2013 تحت قيادة محمد يوسف.