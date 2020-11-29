رانيا يوسف تنشر فيديو من تدريباتها الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر". ظهرت رانيا في الفيديو وهي تمارس التمارين الرياضية من داخل إحدى الصالات الرياضية. ومن جانب آخر، تشارك رانيا يوسف في الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ومقرر عرضه في 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة: أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسي، وإخراج أحمد الجندي.

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