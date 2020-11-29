حميد الشاعري يحتفل بعيد ميلاده وسط حضور نجوم التسعينات

احتفل النجم حميد الشاعري بعيد ميلاده وسط حضور عدد من نجوم التسعينات، وأبرزهم النجم مصطفى قمر، هشام عباس، بالإضافة إلى حضور مطرب المهرجانات عمر كمال، ومجموعة من الأصدقاء خارج الوسط الفني .

ونشر عمر كمال مقطع فيديو من الإحتفال بعيد ميلاد "الكابو"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، حيث ظهر في الفيديو المطرب مصطفى

قمر، وهشام عباس، وهما يشاركان "كمال" غناء أغنية "HaPpy Birthday to you" للنجم وليد توفيق، معلقاً: "من عيد ميلاد الكابو حميد الشاعرى".

شاهد الفيديو:.

وفي سياق آخر، كان قد عاد النجم الكبير حميد الشاعري إلى الغناء مرة أخرى بعد غياب ١٤ عاماً بألبوم "أنا بابا"، منذ آخر ألبوماته "روح

السمارة" في عام ٢٠٠٦.

وضم ألبوم "أنا بابا" ١٠ اغاني تعاون من خلالهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين من بينهم تامر حسين، عنتر هلال، محمد البوغه، عزيز الشافعي، محمد رحيم، طارق عبدالجابر، توما وغيرهم من الأسماء، وضم الألبوم الجديد أغنية مع النجم مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، الأغنية بعنوان "زحمة الأيام"، وهى من كلمات الراحل سامح العجمى، ألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب.