شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق: أنا لبنانى وميولى أهلاوية.. ولو الزمالك فاز كنت أشاركه الاحتفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان اللبنانى وليد توفيق، إنه لا يمكن لمصر أن تفرح دون مشاركته لها فى هذا الفرح مشيرًا إلى أن مصر وطنه الثانى، والذى لن ينساه أبدا وأنه لبنانى ولكن ميوله أهلاوية، ولكنه فى حال فوز الزمالك بالبطولة كان قد احتفل أيضا به .

وتابع توفيق، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، أن الأغنية التى قد أهداها للنادى الأهلى كانت مهداة لمصر قبل عدة سنوات وللكرة المصرية بعد فوزها بالكأس، ولكن لم يتم غناؤها فى وقتها وأعاد نشرها مرة أخرى وأنه قام بعمل إحدى أغنياته من هتاف جماهيرى شهير.

من جانب أخر، كان الفنان اللبنانى وليد توفيق، قد احتفل بفوز النادى الأهلى بدورى أبطال أفريقيا فى المباراة التى جمعته بنظيره نادى الزمالك، والتى انتهت نتيجتها بهدفين مقابل هدف، والتى أقيمت مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولى.

ونشر الفنان وليد توفيق، أغنيته "يباركوكى الحبايب"، والتى تقول كلماتها "بلدى يا أم العجايب، تعظيم من غير كلام، أنا بيكى وفيكى دايب، مصر يا أم السلام".، وعلق أسفل الفيديو قائلا، "الف مبروك للنادى الأهلى بتتويجه بلقب دورى ابطال افريقيا".

وكان المطرب اللبنانى وليد توفيق شارك متابعيه على موقع تويتر، أغنية بعنوان "أنا حبى فى رسول الله"، بمناسبة العام الهجرى الجديد.