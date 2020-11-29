شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يشارك بصورة ساخرة من طفولته: "دي رسالة صغيرة لـ محمد هنيدي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في رسالة كوميدية إلى النجم محمد هنيدى الذى عادة يحتل تريند بسبب صورة على السوشيال ميديا، شارك النجم أحمد سعد، عبر حسابه بموقع انستجرام، بصورة من طفولته خلال ركوبه حمارا، نالت إعجاب جمهوره على السوشيال ميديا.

ونشر أحمد سعد، عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة من طفولته خلال ركوبه حمارا، وعلق قائلاً:" دي رسالة صغيرة للأستاذ محمد هنيدي.. أنا لو نزلت الصور القديم محدش هيقف قدامي".



أحمد سعد عبر انستجرام

وكان طرح الفنان هاني شاكر، والنجم أحمد سعد، كليب أغنيتهما الجديدة "يا بخته" على القناة الرسمية للأخير على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، الأربعاء الماضى، فيما سجلت الأغنية أكثر مليون و50 ألف مشاهدة خلال 3 أيام فقط.

وكان النجم أحمد سعد أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أغنية "يابخته" التى تجمعه بالنجم هانى شاكر مفاجأة للجميع وتحمل طابع الفرح وبعيدة عن جو الكآبة والحزن ويراهن عليها فى مشواره الغنائى خاصة أنه يقدمها مع صوت قوى بحجم هانى شاكر وتحمل عدد من المفاجئات.

وأضاف سعد أنه متحمس جدا للتعاون مع هانى شاكر مشيرا أن ردود أفعال البرومو فاقت توقعاته حتى الآن ويتمنى ان تنال الأغنية اعجاب جمهوره .