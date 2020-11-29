شكرا لقرائتكم خبر عن نجما الأغنية الشعبية محمود الليثى وأحمد شيبة في ضيافة تليفزيون الخليج 365.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف تليفزيون الخليج 365 منذ قليل، نجمى الأغنية الشعبية محمود الليثى وأحمد شيبة وقدم كل منهما مجموعة من الأغانى الشعبية التي كونت لهما شعبية جماهيرية عريضة في الوسط الغنائى.

وتحدث المطرب الشعبى محمود الليثى، للكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن باليوم السابع، والمذيعة شروق وجدى، عن بداياته ومعاناته قبل وصوله للشهرة واحتراف الغناء، مرورًا بمرحلة الظهور عبر الأفلام في السينما المصرية سواء بالتمثيل أو بالغناء خلال الفيلم.

وتحدث مطرب الأغنية الشعبية أحمد شيبة عن أغانيه الجديدة ومعاناته قبل الشهرة التى وصلت لـ 15 سنة قبل أن يعرفه الجمهور، كما تحدث عن أغنياته التي حققت نجاحًا أبرزها "آه لو لعبت يا زهر" التي استطاع أن يبنى بها قاعدة جماهيرية كبيرة.