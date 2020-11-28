تراند اليوم : بدرية طلبة تطلق حملة دعاء لمؤمن زكريا – إتفرج

وجهت الممثلة بدرية طلبة دعوة لجمهورها للدعاء لمؤمن زكريا لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي.

ونشرت بدرية صورة من لحظة استلام كأس بطولة دوري أبطال أفريقيا التي ظهر بها زكريا، وعلقت كاتبة: “بالله عليكم يلا كلنا ندعي لمؤمن زكريا يقوم بالسلامة ادعًوله ربنا يشفيه ويعافيه دعوة من قلوبكم ????????”.

يذكر أن الزمالك حقق اللقب الإفريقي 5 مرات من قبل، كان أخرها سنة 2002 وحقق لقب الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي للموسم الماضي، وبفوز الأهلي في مباراة الأمس يكون قد حقق لقبه التاسع بعد أخر لقب حققه الفريق سنة 2013 تحت قيادة محمد يوسف.

وفي نهاية مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، ظهر مؤمن زكريا وهو يتسلم الكأس بجانب رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.