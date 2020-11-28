أعربت الفنانة إسراء عبدالفتاح عن عادتها بفوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشرت"إسراء" مجموعة صور لها برفقة إبنتها، وعلقتعليهم قائلة:"فريق كبير فريق عظيم اديله عمري و برضه قليل، مبروك علينا بطولة أفريقيا"، وقد تفاعل معها الكير من متابعيها عبر التعليقات.
يذكر أن النادى الأهلي قد فاز بالمرة التاسعة ببطولة دوري أبطالأفريقيا مساء أمس الجمعة، بعد هزيمة نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت.
الجدير بالذكر ان آخر أعمال إسراء عبدالفتاح مسلسل"سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، من تأليف: أمين جمال، وإخراج: وائل إحسان، والذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه في موسم رمضان السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.. إسراء عبدالفتاح: فريق كبير فريق عظيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.