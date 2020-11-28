شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد الزوجة الثانية لمحمد ممدوح تايسون فى "تقاطع طرق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة عائشة بن أحمد دور الزوجة الثانية خلال أحداث مسلسل "تقاطع طرق" للنجمة منى زكى، والمقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، وتتعرض لكثير من المواقف الصعبة بسبب زواجها من محمد ممدوح خلال الأحداث، وتواصل عائشة تصوير مشاهدها الأخيرة من المسلسل، والتى تجمع بينها وبين بطلة العمل ومحمد فراج ومحمد ممدوح.

وينفصل محمد ممدوح عن منى زكى بسبب تدينها الشديد، حيث تجسد دور مهندسة زراعية خلال أحداث المسلسل، وبعد فترة تنشأ علاقة حب بينها وبين محمد فراج وتتزوج منه، وتتوالى الأحداث، وتبدأ الصراعات بين ممدوح وفراج وسيد رجب.

ويتبقى لفريق العمل حوالى أسبوعين من التصوير بشكل كامل، ليتفرغ المخرج تامر محسن بعدها لمونتاج ومكساج المسلسل ليصبح جاهزًا للعرض فى موسم رمضان.

مسلسل "تقاطع طرق"، من بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن، وتعود من خلاله الفنانة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام، إذ قدمت آخر أعمالها من خلال مسلسل "أفراح القبة"، عام 2016، وشارك فى بطولته أحمد السعدنى، رانيا يوسف، إياد نصار، صابرين، جمال سليمان، أحمد حجاج، سلوى عثمان، وآخرون، وإخراج محمد ياسين.