رانيا يوسف ترقص بالأحمر: الأهلي بطل أفريقيا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

احتفلت الفنانة رانيا يوسف، بتتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز المثير الذي تحقق على حساب الغريم الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "ستاد القاهرة".

وقالت يوسف، في تغريدة لها عبر "تويتر": "وشي كان حلو عليكم مبروك الأهلي العظيم.. أفريقيا للأهلي".

ونشرت يوسف مقطع فيديو ترقص فيه بفانلة الأهلي، وعلّقت: "لما الأهلي بيلعب الدنيا بتحلو.. الأهلي بطل أفريقيا".

وقاد الأهلي لاعبه محمد مجدي "أفشة" الذي أطلق قذيفة لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 87؛ لتتحول الكرة في شباك الزمالك؛ لتصبح النتيجة (2-1).