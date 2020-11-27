تراند اليوم : يوسف الشريف بيهدي أعصاب جمهوره – شوف قالهم إيه

وجه الفنان يوسف الشريف رسالة لجمهوري الأهلي والزمالك قبل مباراة قمة القرن المقرر إقامتها بعد ساعات.

نشر الشريف صورة له وهو يرتدي T-Shirt مكتوب عليه “لا للتعصب”: “أياً كانت ألنتيجة ألف مبروك لمصر البطولة، وإن شاء الله الاهلي و الزمالك يقدّموا مباراة تليق بإسم مصر #البطولة_لمصر_لا_للتعصب”.

من ناحية أخرى، تعاقد الشريف على مسلسل “كوفيد 25” وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج “سينرجي “للمنتج تامر مرسي ومن المقرر عرضه رمضان ٢٠٢١.

تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر (السابعة مساءً بتوقيت جرينتش) على ملعب استاد القاهرة الدولي.

معلق مصري أرضي وتونسي فضائي لقمة الزمالك والأهلي اليوم

يذكر أن الزمالك حقق اللقب الإفريقي 5 مرات من قبل، كان أخرها سنة 2002 وخقق لقب الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي للموسم الماضي، فيما يبحث الأهلي عن لقبه التاسع بعد أخر لقب حققه الفريق سنة 2013 تحت قيادة محمد يوسف.



