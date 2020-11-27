إصابة بطلة “اسطنبول الظالمة” بكورونا

متابعة بتجــــــــــــرد: تستمر إصابة الممثلين الأتراك بفيروس كورونا، وكان آخرها اصابة الممثلة الشابة بهار شاهين بطلة مسلسل “اسطنبول الظالمة”.

بهار وبعد تأكد إصابتها، قررت عدم العودة الى مواقع التصوير، حتى بعد شفائها، فقد طلبت الانفصال عن مسلسل “أب العائلة الصالح” الذي انضمت البه أخيراً.

وبحسب وسائل إعلام تركية فقد تم قبول طلب بهار شاهين وجرى الإتفاق مع الممثلة إسلِم أكار لتجسد دور يامور الذي كانت ستؤديه بهار في المسلسل.