فضل شاكر بالخليجي.. “للحين عايش”

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح الفنان فضل شاكر عمله الغنائي الجديد الذي حمل عنوان “للحين عايش” باللون الخليجي.

الأغنية من الأعمال الرومانسية التي اتسمت بالانسجام بين مفرداتها، والأحاسيس العذبة، بدلالاتها التي ظهرت في نهاية القصيدة.

“للحين عايش” من كلمات الشاعر الكويتي أحمد الصانع ومن ألحان عبدالقادر هدهود، فيما قام بالتوزيع الموسيقي احمد اسدي ومكس وماستر جاسم محمد، واشراف عام إياد النقيب.

وصدرت الأغنية على القناة الرسمية لفضل شاكر في موقع “يوتيوب”، وكافة الإذاعات العربية والخليجية والمنصات والمتاجر الإلكترونية.

وتقول أبيات الأغنية: “للحين عايش داخلي مثل ماكنت وللحين حبك، ما تغيّر مكانه كل ما بغيت أعشق بدالك أبيك إنتْ! علمني من يسوى أخونك عشانه”.

نفيد بالذكر أن فيديو الأغينة حقق أكثر من مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على طرحه عبر قناة فضل شاكر الرسمية في موقع “يوتيوب”.