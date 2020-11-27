“من قلب بيروت” ينطلق عبر أغاني أغاني مع ميراي مزرعاني!

متابعة بتجـــــــــــرد: منذ انطلاقتها أثبتت أغاني أغاني تميّزها في عالم الإعلام المرئي والمسموع. فالمحطة التي حققت أكبر النجاحات في مجال الإعلام الفني تفوّقت أيضا في برامجها الإذاعية الترفيهية وفي مضمونها الغني الذي لطالما تفرّدت به في تغطياتها اليومية وحضور ألمع نجوم الوطن العربي على أثيرها.

أغاني أغاني تتهيأ لاستقبال العام الجديد 2021 بحلّة صباحية جديدة، عبر برنامج إذاعي مميز يحمل عنوان “من قلب بيروت” مع الإعلامية اللبنانية المخضرمة ميراي مزرعاني. من قلب العاصمة ومن استديوهات أغاني أغاني في منطقة الأشرفية ينطلق “من قلب بيروت” عبر الأثير صباح الأول من كانون الأول 2020 أي قبل بداية العام الجديد بشهر واحد.

“من قلب بيروت” برنامج اذاعي يطلّ مع صباح كل يوم عند الساعة السابعة ومن الاثنين الى الجمعة عبر إذاعة أغاني أغاني 87.9 FM ليقدّم فترة مباشرة يواكب فيها الأحداث، يستضيف ألمع الشخصيات من كافة المجالات، ويعطي المستمع مساحة خاصة للتعبير عن نفسه وقضاياه من خلال توليفة تجمع بين الترفيه والثقافة والاجتماع والفن.

ميراي مزرعاني التي تعتبر من ألمع إعلاميات لبنان المخضرمات التي واكبت العصر الذهبي للإعلام اللبناني وحافظت على مكانتها في قلوب الناس تنضمّ اليوم إلى أغاني أغاني لتصبح فردا من أسرتها.

منذ انطلاقتها كانت أغاني أغاني في الصدارة وستبقى “من قلب بيروت” في تقدّم مستمر ومزدهر لتقدّم كل جديد ومبتكر للمواطنَين اللبناني والعربي.