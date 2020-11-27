شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "قمر 14" يقترب من نهاية حكاياته لعرضه يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك المخرج هادى الباجورى على الانتهاء من مونتاج ومكساج فيلم قمر 14 استعدادًا لطرحه في يناير المقبل بالسينمات، حيث انتهى فريق العمل من التصوير بشكل نهائى، ويتضمن الفيلم 5 حكايات مختلفة، وتضم كل حكاية أبطال مختلفين، حيث تعد حكاية الشرنوبى هى الأولى، ويشارك فيها الفنانون غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، محمد مهران.

يذكر أن فيلم "قمر 14" يضم 5 حكايات، وهم كالتالى: الحكاية الأولى، غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والتانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة، أحمد مالك، بيومى وبيومى، ومى الغيط، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، إخراج هادى الباجورى.