وفاة الفنان المغربي محمود الإدريسي جراء إصابته بـ"كورونا"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





"الخليج 365" من الرباط: توفي الخميس بالدار البيضاء الفنان المغربي محمد الإدريسي عن سن يناهز 70 سنة، متأثرا من مضاعفات إصابته بفيروس (كورونا).

ويعد الراحل الذي ولد بالرباط، وبدأ مساره الفني منذ منتصف عقد الستينيات من القرن الماضي،من أشهر الفنانين المغاربة الذين راكموا منجزا فنيا معتبرا وشهرة واسعة بين المغاربة.

وتشير سيرة الراحل إلى فضل الملحن عبد الله عصامي في التحاقه بالإذاعة الوطنية بعد نجاحه في الاختبار الصوتي مع الموسيقار أحمد البيضاوي، لتتواصل تجربته مع المجموعة الصوتية للفرقة الوطنية لـ11 عاما، ما بين 1965 و1976، غنى خلالها خلف أشهر المطربين المغاربة، أمثال محمد فويتح وعبد الوهاب الدكالي، تخللها ظهوره كمطرب منفرد منذ سنة 1969 بفضل أغنية "يا ملكي يا بلادي" التي قدمها له الموسيقار عبد النبي الجيراري، تلتها بعض الأغاني التي قدمها له الفنان وعازف القانون صالح الشرقي.

وبداية من 1970، سيغني الراحل أولى أغانيه بالدارجة المغربية بعنوان "نبْدا بِاسْم الفتاح"، وهي من كلمات أحمد الطيب لعلج وألحان عبد القادر الراشدي. كما تعامل مع ملحنين آخرين، بينهم عبد القادر وهبي وحميد بن براهيم وعبد السلام عامر.

وسافر الراحل، خلال هذه الفترة، في جولات فنية إلى المشرق العربي، حيث تعامل مع عدد من الفنانين، بينهم محمد الموجي الذي لحن له أغنيتين، علاوة على تعامله مع ملحنين آخرين من ليبيا والكويت والعراق.

ومن أشهر الأغاني التي تألق الراحل في أدائها ولاقت شهرة وإعجابا بين المغاربة، حتى صارت من الخالدات، نذكر "ساعة سعيدة" وهي من ألحانه وكلمات مصطفى بغداد، و"محال ينساك البال" وهي من كلمات فتح الله المغاري وألحان عبد القادر الراشدي، و"واش نْزيدو ما زال الحال" وهي من كلمات علي الحداني وألحان أحمد العلوي، و"هل يا ترى يعود" وهي من كلمات الراحل أحمد الطيب لعلج وألحان أحمد العلوي.

كما تميز الراحل بعدد من الألحان التي أداها عدد من كبار الأغنية المغربية ولاقت نجاحا واسعا، بينها "الحمد لله" من أداء لطيفة رأفت، و"شكون يْعَمّر هاذ الدار" من أداء نعيمة سميح، و"الدنيا بخير" من أداء البشير عبدو، و"اللي عْلينا احْنا درْناه" من أداء محمد الغاوي، و"فتحو الأبواب" من أداء فلة الجزائرية.

كما عُرف الراحل بأدائه لعدد من الأغاني الوطنية التي لاقت نجاحا، على رأسها "عيشي يا بلادي عيشي"، وهي من كلمات علي الحداني وألحان الموسيقار محمد بن عبد السلام.

مواضيع قد تهمك :