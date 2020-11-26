تراند اليوم : انفعال شديد من الفنانة درة على أحد متابعيها بعد اتهامه لها بسرقة زوجها من زوجته الأولى

حالة من الانفعال الشديد بدت على الفنانة التونسية درة بعد تعليق وردها من أحد متابعيها على انستجرام.

و وبخت الفنانة التونسية درة أحد متابعيها عبر انستجرام بعدما سخر من زواجها من رجل الأعمال هاني سعد رغم أنه متزوج.

وقال أحد المتابعين لدرة ساخرا: الجوزة التانية.

و ردت درة قائلة: أولا اسمها الزوجة مش الجوزة .. ثانيا اسمها الثانية مش التانية .. وثالثا الوحيدة .

وأضافت: و رابعا لو اشتغلت على نفسك واتعلمت اللغة العربية والكتابة أفيدلك من الاستظراف دا.

