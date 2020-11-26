تامر حسني يشعل الأجواء في زيد بارك.. أغاني “خليك فولاذي” على كل لسان

متابعة بتجـــــــــــرد: أحيا النجم المصري تامر حسني حفل افتتاح Winter Wonderland في “زيك بارك” بمنطفة الشيخ زايد بالقاهرة، والذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

وقدّم تامر حسني خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته القديمة بالإضافة إلى أغاني ألبومه الجديد “خليك فولاذي”، التي ردّد الحضور معه كلماتها عن ظهر غيب رغم طرحها منذ أيام قليلة.

تامر حسني نشر عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” صورًا من الحفل وأعرب من خلال تعليقه عليها عن سعادتهم بتفاعل الجمهور مع أغانيه الجديدة فكتب: “استكمالاً للحمله الدعائيه ل zed park تشرفت بالغناء في افتتاح ال winter wonderland و فعلاً فرحت جداً بردود افعال الحضور الكريم على اغنياتي الجديده من البوم خليك فولاذي و عقبال حفلاتنا الجماهيريه ان شاء الله”.

وشهد الحفل حضور عدد من النجوم أبرزهم حلا شيحة وشقيقتها هنا، والفنان المحمد الشرنوبي واللّعب الشابق محمد زيدان.

وكان تامر حسني قد أطلق في الأيام الماضية 8 أغنيات من الألبوم، وهي “نفس النهاية”، و“في جمال كده، و“قولني كلام”، و“كرهتني في الحب”، و“بألف سلامة”، و“ما بطلناش إحساس”، و“فجأة افترقنا” “‘ختراع” التي شاركه فيها محمود العسيلي على طريقة الديو، وحققت جميعها نسبة مشاهدة مرتفعة جدًا على موقع “يوتيوب”.