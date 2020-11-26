الرداد ناعيًا مارادونا: "الوحيد اللي حافظ اسمه ثلاثي وحبيت الأرجنتين بسببه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعى الفنان حسن الرداد، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية مارادونا، الذي وافته المنية مساء اليوم الأربعاء، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

ونشر الرداد، صورة مارادونا، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "دييجو أرماندو مارادونا.. اللاعب الوحيد اللي حافظ اسمه الثلاثي.. حبيت كرة القدم بسببه، وبقيت بشجع منتخب الأرجنتين حتى الآن بسببه".

وأضاف: "فعلاً أنا زعلت على خبر وفاته جدًا .. مش مجرد بوست بكتبه لوفاة شخصية عالمية.. الوداع يا أعظم لاعب كرة قدم في التاريخ.. الوداع مارادونا".

يذكر أن الإتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أعلن في بيان رسمي عن وفاة مارادونا، بعد صراع طويل مع المرض خلال الأسابيع الأخيرة عن عمر ناهز 60 عامًا بسكتة قلبية، ونعاه رئيس دولة الأرجنتين، ألبرتو فرنانديز.