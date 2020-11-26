تراند اليوم : OSN تعلن أنها ستعرض لمشتركيها فيلم”مولان” اعتباراً من يوم 3 ديسمبر

الشبكة الرائدة ستبث الفيلم الضخم بعد 90 يوماً فقط على عرضه في صالات السينما

OSN تعتزم فتح الباب لغير المشتركين في خدماته اللحصول على فرصة مشاهدة العرض الأول الرقمي لفيلم مولان مع إمكانية الوصول إلى خدمات تطبيق OSN للمشاهدة أونلاين لمدة 24 ساعة عبر الرابط

الفيلم يروي قصة شابة شجاعة تصبح واحدةً من أعظم المحاربين في الصين بعد أن خاطرت بحياتها لحماية عائلتها ووطنها

أعلنت OSN، شبكة المحتوى الترفيهي الرائدة في المنطقة، أنها ستعرض لمشتركيها فيلم مولان يوم 3 ديسمبر؛ حيث سيستمتع عشاق السينما بمشاهدة القصة الملحمية للمحارِبة الصينية الأسطورية،

بعد 90 يوماً فقط على طرح الفيلم في صالات السينما. كما ستطلق الشبكة بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع الطويلة فرصة لغير المشتركين في خدماتها في الشرق الأوسط للتسجيل لمشاهدة العرض الأول الرقمي لفيلم مولان مع إمكانية مشاهدة الكثير من المحتوى المتوفر على تطبيق OSN للمشاهدة أونلاين لمدة 24 ساعة.

ويمكن لعشاق السينما متابعة قصة المحاربة الشجاعة براحة وأمان في منازلهم مباشرة عبر شاشات التلفاز أو الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية. ويأتي عرض فيلم مولان الجديد ليثري قائمة إنتاجات ديزني

وأفلام ومسلسلات Disney+ الأصلية التي تتاح للمشاهدة عبر OSN فقط بموجب الشراكة الحصرية بين الشبكة وشركة ديزني في الشرق الأوسط.

ويروي فيلم مولان الذي يعتبر أهم إنتاجات ديزني لهذا العام قصة شابة شجاعة تصبح واحدةً من أعظم وأشهر المحاربين في الصين بعد أن خاطرت بحياتها لحماية عائلتها ووطنها.

ونجحت المخرجة الشهيرة نيكي كارو بتجسيد حياة هذه المحاربة الأسطورية الشهيرة بمساعدة طاقم من أشهر الممثلين العالميين مثل ييفي ليو (بدور مولان)، ودوني ين (بدور القائد تونج)،

وجايسون سكوت لي (بدور بوري خان)، ويوسون آن (بدور تشينج هونجهوي)، وجونج لي (بدور شيانيانج)، والنجم جيت لي (بدور الامبراطور). وشكلت “قصيدة مولان” من تراث الشعر الصيني القديم مصدر إلهام لسيناريو الفيلم.

وحظي الفيلم باستحسان النقاد لما قدمه من مشاهد ومناظر ساحرة، وتسلسل سردي متقن للأحداث، وحسن اختيار لأزياء الممثلين، وإيصال رسالة العمل المتمحورة حول قيم الولاء والشجاعة والصدق.

وفي سياق تعليقها على الموضوع، قالت رولا كرم، الرئيسة التنفيذية بالإنابة لقسم المحتوى لدى شبكة OSN: “نفخر بتقديم فيلم مذهل مثل مولان لمشتركينا في المنطقة بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على طرحه في صالات السينما.

ونحن واثقون بأن القصة الملهمة للمحاربة الأسطورية ستلقى إعجاب جمهور المنطقة. وندرك أن التغيرات خلال هذه الظروف الاستثنائية الراهنة أثّرت على متطلبات العملاء واحتياجاتهم،

حيث يرغب مشتركونا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاهدة أحدث الإصدارات العالمية بأمان في منازلهم. وتواكب OSN هذه التغيرات وتلبي متطلبات عملائها بأن تتيح لهم إمكانية الوصول المباشر إلى أحدث وأفضل العروض والبرامج دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم.

ونستطيع اليوم بفضل شراكتنا الاستراتيجية مع Disney+ في المنطقة بث أفضل العروض الترفيهية والبرامج المناسبة لجميع أفراد العائلة التي تثري باقتنا الواسعة من إنتاجات هوليود والأعمال العربية والتركية، ما يوفر للمشاهدين على اختلاف أعمارهم مكتبة ضخمة من العروض الترفيهية العالمية مقابل أسعار مناسبة”.

وتدور أحداث الفيلم حول هوا مولان، الابنة الكبرى لأحد المحاربين الشجعان، والتي تقرر الالتحاق بالجيش الامبراطوري نيابةً عن والدها المريض بعد أن أصدر امبراطور الصين قراراً يفرض انضمام رجلٍ واحدٍ من كل أسرة إلى الخدمة العسكرية للدفاع عن البلاد من الغزاة الشماليين.

وتتنكر مولان بزي رجل وتغير اسمها إلى هوا جون، وتبدأ مغامراتها لتخوض التجارب الصعبة التي تحتم عليها التحلّي بالعزيمة والإصرار وإطلاق إمكاناتها الحقيقية. وتترك الرحلة الملحمية تأثيرها على شخصية مولان، لتغدو محاربةً نبيلةً تكسب احترام وامتنان الصين وفخر والدها.

وسيتوفر فيلم مولان للعرض يوم 3 ديسمبر لمشتركي OSN. ويمكن لغير المشتركين التسجيل للفوز بفرصة مشاهدة الفيلم عند عرضه، مع إمكانية الوصول إلى خدمات تطبيق OSN للمشاهدة أونلاين لمدة 24 ساعة.

ويعتبر فيلم مولان جزءاً من باقة عروض ديزني الواسعة التي تتفرد OSN ببثها حصرياً للمشتركين في منطقة الشرق الأوسط بموجب اتفاقية الشراكة بين الجهتين. ويمكن للمتابعين أيضاً الاستمتاع بقائمة لا تضاهى من أبرز إنتاجات هوليوود على OSN،

بما فيها مجموعة متميزة من الأفلام والمسلسلات والبرامج الوثائقية والسلاسل الكاملة، بالإضافة إلى برامج الأطفال وأفضل الإنتاجات العربية والتركية، علماً أن أسعار باقات الاشتراك تبدأ من 9.50 درهم إماراتي في الشهر.



