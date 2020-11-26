شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى لتليفزيون الخليج 365: مشاركتي في الاختيار 2 تكليف وطني وفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة بشري في لقائها مع الزميل علي الكشوطي، إنه يجب علينا جميعا أن نكتب تاريخنا بأنفسنا، شاكرة الله أن الدولة المصرية عادت بقوة لكتابة التاريخ من خلال الأعمال الفنية، مشيرة إلي أنه لا يجب أبدًا أن نترك مجالاً للمحرضين والمغرضين وأصحاب الأجندات أن يندسوا ويبثوا سموم في تاريخنا.

وأوضحت بشري أنها محظوظة بالمشاركة في مسلسل الاختيار 2 وأنها سعيدة للغاية بالعمل في هذه الملحمة، مؤكدة أنه شرف كبير وتعتبره تكليفا وطنيا وفنيا وليس مجرد دور تقوم بتقديمه علي الشاشة، مشيرة إلي أنه واجب وطني من أجل الاجيال الجديدة لتعرف تاريخنا ومعاناتنا ومعاناة أبطال البلد وزوجاتهم وأبنائهم، وأنها سعيدة بالعمل مع كريم عبد العزيز وأحمد مكي وأحمد شاكر وإياد نصار والمخرج الجميل بيتر ميمي علي حد وصفها.

وذكرت بشرى خلال لقائها علي تليفزيون الخليج 365، أنها طلبت من خطيبها سالم هيكل أن يشتري لها مدفن "مقبرة" كشبكة لخطوبتهما، وأكدت بشرى أن المقربين منها استغربوا طلبها إلا أنها مقتنعة بأن الإنسان يجب أن يفكر في الآخرة مثلما يفكر في الدنيا ويهتم بذلك مثلما يهتم بشراء منزل أو سيارة.

وأوضحت أن معني طلبها ليس تشاؤمًا وإنما تأكيد علي مدى صدق علاقتهما فهى تريد أن تكمل حياتها معه حتي النهاية وإما تسبقه هي إليها أو يسبقها هو إليها.

وأضافت بشرى إلى أن خطيبها سالم هيكل يعرفها جيدًا منذ أن كانا طفلين وهما في نفس السن ونفس الدفعة وعلاقتهما ممتدة منذ الطفولة وأنه غير حقيقي ما يقال عن أنها أكبر منه بست سنوات مؤكدة أنهما في نفس السن وأنها تريد أن تكمل حياتها معه إلى النهاية.