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شكرا لقرائتكم خبر عن جابت الكلام لنفسها.. جمهور مادونا يطالبها بالاستغناء عن التجميل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرف أن النجمة العالمية مادونا تهتم دائما بإطلالاتها وهو ما يجعلها براقة ومشرقة، خاصة مع اقتراب موسم العطلات، وهو ما ظهر بصورة جديدة لها خطفت أنظار الكثير من مرتادى مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.
نشرت مادونا البالغة من العمر 62 عاما صورة جديدة التقطتها بطريقة الـ سيلفى على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام"، والتى تضم أكثر من 15.5 مليون شخص، ظهرت فيها ببشرة صافية تماما ما جعل البعض يؤكد أن ظهورها بوجه مشرق وإطلالة مبهرة يرجع الى إجرائها العديد من عمليات التجميل فى محاولة منها أن تظهر أصغر سنا.
مادونا
وجاء أحد التعليقات على الصورة ليؤكد أن عمليات التجميل تدمر الجمال الطبيعى، بينما جاء تعليق آخر ليتسأل من هذه مؤكدا أنها ليست مادونا، وطالبها أحد المعجبين بضرورة أن تظهر بإطلالة طبيعية.
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