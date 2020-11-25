وفاة أسطورة كرة القدم مارادونا إثر إصابته بسكتة قلبية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 08:43 مساءً - أفادت وسائل إعلام أرجنتينية بوفاة أسطورة كرة القدم مارادونا عن عمر ناهز 60 عاماً، إثر إصابته بسكتة قلبية. أصيب أسطورة كرة القدم بنوبة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية إثر إصابته بجلطة دماغية. مارادونا، الذي يُعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986. https://www.instagram.com/p/CIBWJgnnk_G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CIBWJgnnk_G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CIBWJgnnk_G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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