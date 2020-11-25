چوري بكر لـ"الچوكر": العمل أمام شريف عرفة فرصة العمر

قالت الفنانة چوري بكر خلال استضافتها في الحلقة الثانية من برنامج "الچوكر"، الذي يذاع عبر منصة WATCH iT، أنها تتمني العمل أمام المخرج الكبير شريف عرفة، أيًا كان الدور المعروض عليها منه، فالعمل أمامه فرصة العمر التي لا تأتي إلا مرة واحدة في العمر.

وتابعت "جوري" مجيبة علي سؤال مقدم البرنامج محمود

فكري، أن الفن لا يعرف أدوار جيدة أو سيئة، ولا يوجد تصنيف في الأعمال الفنية.

يعرض برنامج "الچوكر" كل يوم سبت من كل أسبوع في تمام العاشرة صباحًا، وكان ضيف الحلقة الأولي من البرنامج الفنان "شريف دسوقي"، وهو ينتمي لنوعية برامج

الكوميديا الساخرة والفانتازيا، وهو فورمات جديد من نوعه يقدم لأول مرة في مصر والعالم العربي، ويستضيف عدد من مشاهير الفن والطرب.

ويقدمه المذيع "محمود فكري" الذي يخوض هذه التجربة للمرة الأولي، قادمًا من عالم الدعايا والإعلان، كما كشف البرومو الذي طُرح سابقًا عن بعض من ضيوف البرنامج وكان أبرزهم النجم "أحمد زاهر" و"ميدو عادل" و"محمد ثروت" والنجمة "راندا البحيري" والممثل الشاب "تيام مصطفي قمر" والمطرب "عمر كمال".