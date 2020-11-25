قالت الفنانة چوري بكر خلال استضافتها في الحلقة الثانية من برنامج "الچوكر"، الذي يذاع عبر منصة WATCH iT، أنها تتمني العمل أمام المخرج الكبير شريف عرفة، أيًا كان الدور المعروض عليها منه، فالعمل أمامه فرصة العمر التي لا تأتي إلا مرة واحدة في العمر.
وتابعت "جوري" مجيبة علي سؤال مقدم البرنامج محمودفكري، أن الفن لا يعرف أدوار جيدة أو سيئة، ولا يوجد تصنيف في الأعمال الفنية.
يعرض برنامج "الچوكر" كل يوم سبت من كل أسبوع في تمام العاشرة صباحًا، وكان ضيف الحلقة الأولي من البرنامج الفنان "شريف دسوقي"، وهو ينتمي لنوعية برامج
ويقدمه المذيع "محمود فكري" الذي يخوض هذه التجربة للمرة الأولي، قادمًا من عالم الدعايا والإعلان، كما كشف البرومو الذي طُرح سابقًا عن بعض من ضيوف البرنامج وكان أبرزهم النجم "أحمد زاهر" و"ميدو عادل" و"محمد ثروت" والنجمة "راندا البحيري" والممثل الشاب "تيام مصطفي قمر" والمطرب "عمر كمال".
كانت هذه تفاصيل خبر چوري بكر لـ"الچوكر": العمل أمام شريف عرفة فرصة العمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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