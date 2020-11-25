"مسلسل قيامة عثمان 35” مسلسل قيامة المؤسس عثمان الحلقة 35 أحداث مسلسل عثمان الجزء الثاني عبر موقع النور"

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 35 “مسلسل عثمان 35”، نتابع معكم أحداث المسلسل التاريخي قيامة عثمان، وهو من أهم وأفضل المسلسلات الدرامية التاريخية التي انتجتها الدراما التركية خلال الحمس سنوات الأخيرة، فمنذ بداية عرض الإعمال التاريخية مع حريم السلطان المسلسل الذي أثار ضجة كبيرة في جميع الأوساط وحصد العديد من الجوائز آن ذاك وسجل أعلى نسب مشاهدة في تاريخ الدراما التركية.

جاء بعدها مسلسل قيامة أرطغرل

الذي فتح أبواب أفاق جديدة لمحبي ومتابعي الدراما التركية في جميع أنحاء الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، خاصة أنه يتناول حقبة من التاريخ لم تكن معروفة لعامة الشعب وكانت معرفتها مقتصرة فقط لا غير على علماء التاريخ.

هو امتداد للمسلسل التاريخي قيامة أرطغرل الذي أمتع الجماهير على مدار

أبع سنوات من الحلقات والأحداث الممتعة للغاية التي تركت انطباع مغاير لما تعلمناه عن الثقافة التركية والإمبراطورية العثمانية التي حكمت العالم 6 قرون متتالية وقدمت للعالم الكثير في مختلف المجالات العلمية والعملية والهندسية والمعمارية والزراعية وغيرها من المجالات.