تراند اليوم : لو الأهلي كسب .. إعمل زي فريد شوقي ووزع شربات – إتفرج

يترقب محبي كرة القدم في مصر والوطن العربي مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والأهلي، مساء يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة.

لقاءات الزمالك والأهلي لها طابع خاص بين الغريمين التقليديين، ومن أرشيف قناة “ماسبيرو زمان” نشاهد لقاء نادر للفنان الراحل فريد شوقي، الذي تحدث عن حبه الشديد لتشجيع النادي الأهلي، ومدى الحرج الذي يصيبه عند تعرض الفريق للهزيمة، كذلك كشف عن طريقته للاحتفال بالفريق.

أكد فريد شوقي أن بناته تشجعن الأهلي بالإجبار، وأن جميعهن متزوجات من مشجعين للأهلي باستثناء واحدة، يواجه زوجها مشجع الزمالك صعوبات شديدة في تجمع العائلة الأهلوية.

انضم للقاء المعلق الراحل محمد لطيف وخاض مباراة في ضربات الجزاء مع فريد شوقي.