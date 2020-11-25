تراند اليوم : أول تعليق لـ”سمية الخشاب”.. بعد إيقاف مسلسل “موسى”- شاهد

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن إحساسها بعد إيقاف مسلسل “موسى” والذي تشارك في بطولته، بسبب اتهام البطل بالتطبيع مع إسرائيل.

وشاركت سمية الخشاب صورة عبر حسابها على Instagram وتلقت العديد من التعيلقات التي أشادت بجمال الفستان والإطلالة.

ومن ضمن هذه التعليقات، سألت إحدى متابعات سمية الخشاب حول شعورها بعد إيقاف المسلسل قائلة: “القمر زعلانة عشان المسلسل”؟ لترد سمية الخشاب قائلة: “لا مش زعلانة كله خير بإذن الله”.

كانت نقابة المهن التمثيلية قد أصدرت في اجتماعها الذي انعقد مساء اليوم، في مقر النقابة قرارا بإحالة الفنان المتهم بالتطبيع للتحقيق على خلفية الصور المنتشرة له برفقة مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين.

وقال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي أن التحقيق سيكون في الأسبوع الاول من ديسمبر المقبل نظرا لتواجد رمضان خارج البلاد كما أعلن إيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق.

يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب هو كليب “عربيّة أنا”، الذي تمّ تصويره تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، ويُعَد ‏التعاون ‏الثانى بينهما بعد كليب “يا مسكين‎”‎.

