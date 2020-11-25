شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه تسيطر على ترشيحات Grammy 2021 بتسع جوائز لتتخطي تايلور ودوا ليبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت النجمة العالمية بيونسيه، على ترشيحات جوائز الجرامي Grammy لعام 2021، بتسعة جوائز وهو ما يعد مستوي عالي وغير متوقع للنجمة صاحبة الـ 39 عاماً، بالرغم من عدم طرحها البوماً جديداً إلا أنها نجحت في التربع على عرش الترشيحات متخطيه كلاً من النجمة العالمية دوا ليبا والنجمة العالمية تايلور سويفت، والنجمة العالمي رودي ريتش الذي حصدوا ستة ترشيحات لكل منهما.

ووفقاً لصحيفة فاريتي، فإن النجمة العالمية بيونسيه ستتنافس ضد نفسها في فئة التسجيلات، حيث تم ترشيحها بـ "Black Parade"، وهي أغنية فردية أصدرتها العام الماضي، بالإضافة إلى اغنيتها Savage وأغنية Megan Thee Stallion التي ظهرت فيها بشكل مميز، كما حصدت ترشيحات عن أغنيتها في طبعة جديدة لفيلم "Lion King".



بيونسيه ودوا ليبا وتايلور سويفت

وعلى جانب آخر، كانت قد قررت النجمة العالمية بيونسية إلغاء جولتها العالمية لعام 2021 والانضمام إلى صفوف الفنانين الذين سيقدمون حفلات من خلال البث المباشر ، وفقًا لصحيفة The Sun.

وكانت قد تألقت النجمة العالمية بيونسيه بفستان أحمربدون ظهر، وذلك في جلسة تصوير لتتصدر بها غلاف مجلة British Vogue ديسمبر 2020، وناقشت بيونسيه خلال حوارها مع المجلة مهامها كأم وكونها سيدة أعمال.

كما تحدثت النجمة البالغة من العمر 39 عامًا عن كيف بدأت تربية النحل وأنها علمت أطفالها أنهم "ليسوا أصغر من أن يساهموا في تغيير العالم".

وظهرت بيونسيه بأكثر من فستان خلال جلسة التصوير لكن أكثر ما أثار الجدل الفستان الأحمر الذي كشف عن ظهرها بالكامل، وهو من تصميم Christopher John.