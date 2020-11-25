أحمد السبكي يتعاقد مع إبراهيم عيسى وماندو العدل لتقديم "شكوكو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: تعاقد المنتج أحمد السبكي، مع الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، والمخرج ماندو العدل، لتقديم فيلم جديد يحمل اسم "شكوكو". الفيلم يشارك في بطولته خالد الصاوي وحسين فهمي ويسرا، ومن المقرر التعاقد مع نجوم آخرين الفترة المُقبلة. يشار إلى أن فيلم "صاحب المقام" جمع الثلاثي من قبل، عيسى والسبكي والعدل، والذي تم عرضه على منصة "شاهد VIP"، من بطولة يسرا، وآسر ياسين، وأمينة خليل، وبيومي فؤاد، ريهام عبدالغفور، محمود عبدالمغني، محسن محيي الدين، إبراهيم نصر، هالة فاخر، محمد لطفي، فريدة سيف النصر، محمد ثروت.

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