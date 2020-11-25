المطرب أحمد حليم يدعم المرأة بأغنية جديدة

طرح المطرب الشاب أحمد حليم، أغنية جديدة تحمل اسم "الست يا رجالة"، حيث دعم المرأة من خلال أغنيته الجديدة وحث الرجال على حسن معاملة المرأة واحترامها.

الأغنية من كلمات مصطفى حسن، ألحان سامح كريم، توزيع أحمد عبد السلام، وإنتاج وإخراج شركة"غاليديا" للانتاج الفني.

وصرح المطرب حليم، قائلا، :"شاهدنا في الأيام الماضية نجوم الدوري الإيطالي ومنهم كريستيانو رونالدو والفريق كله ظهروا بصور لهم بعلامة حمراء على وجوههم وذلك تضامنا مع الجهود الدولية ودعما لحملة الحد من العنف ضد المرأة في كل انحاء العالم، وبالنسبة للمجتمع الفني فان

اليسا كانت أول فنانة طرحت قضية " العنف ضد المرأة " في أغنيه من غير مناسبةو أكدت أيضا على رسالتها في فيديو كليب يا مرايتي.

واستكمل قائلا،:" إليسا‬⁩ من أكثر الفنانات التي تشعر بوجع المرأة وتتبعها أيضا بعض المطربات مثل :انغام واصالة".



واستكمل حليم، حديثه قائلا،:" لم نرى أي مطرب وقف بجانب المرأة ودافع عنها وعلى النقيض فقد انتشرت بعض الاغاني في الفترة الأخيرة كانت للأسف تحمل رسالة تهين المرأة وتقلل من حقوقها وتعد

تحريضا صارخا للإعتداء عليها، لذا فان اغنيتي الجديدة الست يا رجالة هي رسالتي لكل الرجال في مجتمعنا وتنبع من الإقتداء برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بحسن معاملة المرأة وتجنب إيذاءها بأي نوع من العنف حتى لو كان لفظيا أو معنويا وأطلب من كل جمهوري أن يرتدى اللون البرتقالي في يوم ٢٥ نوفمبر تضامنا مع الحملة العالمية لدعم الحد من العنف ضد المرأة .

الجدير بالذكر أن المطرب أحمد حليم، يستعد لطرح أغنيتين أخرتين قريبا تحت عنوان"شاكب راكب"،و"يا مسكر"،

والأغنيتين من انتاج شركة"غاليديا" للإنتاج الفني.وقد كانت أخر أعمال حليم، أغنية "الفرح امتى" وهي من كلمات فوزي ابراهيم، وألحان محمد النادي، وتوزيع وسام عيد المنعم.