أبطال فيلم "العنكبوت" يستكملون تصوير باقي مشاهدهم

إستكمل النجوم أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين تصوير مشاهدهم من فيلم "العنكبوت" بإحدى الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بعد فترة توقف طويلة، والذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائية قريباً.

تدور أحداث فيلم "العنكبوت" حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور

يكتب عنه في الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العكنبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية خاصة وأنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء في كل عملية يقوم بها.

فيلم "العنكبوت" من بطولة أحمد السقا ومنى زكى

وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، وتدورأحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير. "العنكبوت"،