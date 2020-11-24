ميرفت أمين.. عزباء تزوجت 5 رجال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجمع الفنانة المصرية ميرفت أمين بين الجمال والحضور، ورغم مرور الأيام وتعاقب السنين، لم تفقد طلتها الحلوة، أو رصيد نجوميتها.

وفي ذكرى ميلادها التي تحل، الثلاثاء، 24 نوفمبر/تشرين الثاني، نستعرض أبرز محطات حياتها، ونلقي الضوء على مجموعة من صورها النادرة.



ولدت ميرفت محمد مصطفى أمين عام 1948، بمحافظة المنيا، لأب مصري وأم إنجليزية، وتؤكد صور طفولتها أنها نالت حظا وافرا من التدليل.





التحقت بكلية الآداب، قسم اللغة الإنجليزية، وعلى خشبة مسرح الجامعة شاركت في عدد كبير من العروض المسرحية، ولكنها لم تفكر في احتراف التمثيل.

ولعبت الصدفة دورا كبيرا في حياة ميرفت أمين، عندما ذهبت مع أحد أقاربها لرؤية محمود المليجي وأحمد رمزي ورشدي أباظة، وهناك تعرفت على الفنان الكبير أحمد مظهر، الذي أقنعها بالعمل في السينما، ومنحها الفرصة الأولى عام 1965، من خلال فيلم "حب المراهقات".





ترى ميرفت امين نفسها فنانة محظوظة، إذ وقفت في بدايتها بجوار قامات فنية كبيرة، الأمر الذي ساعد على انتشارها وتوهجها بشكل سريع، على سبيل المثال وقفت أمام عبدالحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة"، كما شاركت رشدي أباظة وفريد الأطرش وفريد شوقي وأحمد رمزى في أعمال سينمائية مهمة معهم.

شكلت ميرفت أمين مع نور الشريف ثنائي فني ناجح، وشاركته بطولة 27 فيلما أبرزها "الحفيد وسواق الأتوبيس".





لم تشعر هذه الفنانة المتألقة بالاستقرار في حياتها الشخصية وتزوجت 5 مرات، الأولى من المطرب السوري موفق بهجت، وطلبت الانفصال بسبب تعاطيه المخدرات، والثانية من عازف الجيتار الراحل عمر خورشد، ووقع الطلاق بعد علمها بعلاقته العاطفية مع اللبنانية جورجينا رزق ملكة جمال الكون وقتها.





كما تزوجت من الفنان حسين فهمي، وأثمر الزواج عن بنت وحيدة اسمها "منة" وكانت الزيجة الرابعة من المنتج حسين القلا، والخامسة من رجل الأعمال مصطفى البليدي.

ومنذ طلاقها الأخير تعيش ميرفت أمين دون زواج، وكانت ابنتها تعيش معها قبل زواجها منذ فترة من الفنان أحمد فهمي.

وعندما نتأمل أرشيف صور ميرفت أمين نجد صورة تجمعها مع عمرو خورشد، وأخرى مع حسين فهمي، وصورة نادرة تجمعها بالفنانين عادل إمام ويوسف فخر الدين وناهد يسري ومديحة كامل.







