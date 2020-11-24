شكرا لقرائتكم خبر عن الماركيزة كارلا نجمة Elite تتحول موديل لماركة ساعات عالمية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت النجمة العالمية إستر إكسبوزيتو، صاحبة الشخصية الشهيرة الماركيزة كارلا، نجمة مسلسل Elite، إلى موديل لماركة ساعات ومجوهرات عالمية، حيث شاركت متابعيها وجمهورها، عبر حسابها موقع إنستجرام، بصور لها وهي تروج للعلامة التجارية الجديدة التي نجحت في خطف الأنظار اليها بأقل الإمكانيات وهو ما ظهر في الصور التي نشرتها.

اشتهر مسلسل الدراما الإسبانى Elite بالعديد من اللقطات التى تحتوى على مشاهد إغراء، بالإضافة إلى تصنيفها +18، للعديد من المتابعين، لكن على غير عادة العمل، جاء الموسم الثالث خاليا من أغلب هذه المشاهدة، إلا قلة قليلة منها، وركز أكثر على حياة طلاب، والمشاكل التى يتعاملون معها بشكل أكبر عن المواسم السابقة، بالإضافة إلى ذلك موت "بولو"، صديقهم، أدى إلى تماسكهم من جديد ببعضهم البعض.

الموسم الثالث من مسلسل Eliteاحتوى على الكثير من المشاهد التى تساعد على التعاطف مع أكثر الشخصيات تعاطفا، وأبرز أن لكل منهم جاب جاص به، لم يكشفه للكثيرين، جنبا إلى محاولاتهم المتعددة فى إنقاذ ما تبقى منهم، والحفاظ على صداقتهم.

يذكر أن المسلسل الإسبانى Elite حصل على تقييمات 7.6 عبر موقعIMDB، وقامت هذه الشخصيات ببطولة الموسم الثالث من العمل: صموئيل (إيزان إسكاميلا)، كريستيان (ميجيل هيران)، جوزمان (ميجيل برناردو)، لو (دانا باولا)، ناديا (مينا الهاماني)، كارلا (إستير إكسبوسيتو)، بولو أندر (آرون بايبر) وعمر (عمر أيوسو)، كايتانا (جورجينا أموروس)، ريبيكا (كلوديا سالاس)، وفاليريو (جورج لوبيز).

وشاهد الموسم الأول من Élite وفقًا لـموقعVariety، أكثر من 20 مليون مشاهد خلال شهر أكتوبر عام 2018، وتم عرض الموسم الثاني لأول مرة في 6 سبتمبر الماضى ويتناول نتائج وفاة مارينا، مع الكشف عن مجموعة جديدة كاملة من أعضاء فريق العمل.