تراند اليوم : 47 عام من البحث عن الفضيحة .. وخطأ غير متوقع في أحد المشاهد – إتفرج

مر نحو 47 عاما على عرض فيلم “البحث عن فضيحة” بطولة عادل إمام وميرفت أمين وسمير صبري.

وعلى الرغم من أن الفيلم حقق نجاحا وقت عرضه عام 1973 وحتى الآن لكن هذا لم يمنع وجود بعض الهفوات التي ربما تفقد المشاهدين المتعة المطلوبة.

ويكمن هذا الخطأ في أحد المشاهد في أحد المشاهد التي يوجه فيها يوسف وهبي كلامه لميمي شكيب وهو يتحدث عن “ريكو” وكيف يهدر ثروة والدته وفي مشهد آخر نجد “ريكو” يتحدث عن والدته وأطاعة أوامرها مما يعني أنها لا تزال على قيد الحياة.

يترك “مجدي” الصعيد لاستلام وظيفة حيث يتعرف فيها على “سامي” الذي يعرف الكثير من النساء، ويطلب منه مجدي أن يعرفه على بعض النساء فيذهب معه إلى النادي ويرى بالصدفة “حنان” ويعجب بها فورًا ويطلب من “سامي” أن ينصحه بكيفية التعرف عليها وبالفعل يظل “سامي” يعطي نصائح لمجدي ويدعمها بتجارب حدثت من قبل.



