شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد قطة السينما الـ74.. ميرفت أمين تحاور سعاد حسنى فى لقاء نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل، اليوم، ميرفت أمين قطة السينما المصرية كما لقبها النقاد وجمهور السينما، بعيد ميلادها الـ74، فهى من مواليد يوم 24 نوفمبر عام 1948، ولدت فى المنيا من أب مصرى وأم أسكتلندية، كانت من أشهر الممثلات فى السبعينيات والثمانينيات فى السينما المصرية، حصلت على ليسانس آداب فى جامعة عين شمس قسم اللغة الإنجليزية وكان أول ظهور لها مع المخرج حسين كمال والمطرب عبد الحليم حافظ في فيلم أبي فوق الشجرة.



ميرفت امين

عملت ميرفت أمين كمذيعة لفترة على شاشة التليفزيون المصري في برنامج "سينما القاهرة" التي كانت تقدمه مع ناهد جبر، واستضافت العديد من النجوم وقتها، من بينهم النجمة الراحلة سعاد حسني، التي استضافتها بإحدى حلقات البرنامج، وسألتها بعدد من الأمور الفنية والشخصية من بينها عن تخطيطها للإنجاب، وردت السندريلا :"ناوية بس لما ربنا يريد".

وكانت بدايات ميرفت أمين الفنية من خلال الجامعة، حيث اشتركت في فريق الجامعة وقدمت مسرحية يا طالع الشجرة لتوفيق الحكيم وبعد التخرج احترفت التمثيل حيث قدمت مسرحية مطار الحب مع الفنان عبد المنعم مدبولي وقد اكتشفها وقدمها للسينما الفنان أحمد مظهر عام 1965 من خلال فيلم حب المراهقات ومنه انطلقت في عالم الفن وقدمت عدة أعمال فنية للسينما والتلفزيون، وحصدت ميرفت أمين خلال مشوارها الفني العديد من الجوائز والتكريمات، وأبرزها بمهرجان القاهرة السينمائي عام 2009، وبمهرجان دمشق السينمائي الدولي الخامس عشر عام 2007.