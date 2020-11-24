شركة طيران تتبنى لقاح كورونا المرتقب.. الزام المسافرين بالتطعيم!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 01:12 مساءً - اعلن الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الأسترالية كانتاس، آلان جويس، إن الشركة ستطلب من الركاب المسافرين على متن الرحلات الدولية التطعيم ضد مرض كورونا الذي يسببه فيروس كورونا، بمجرد توفر الخيارات على نطاق واسع.

وبذلك القرار تكون كانتاس أول شركة طيران كبرى تتبنى هذا الإجراء الذي قد تتبعها فيه شركات أخرى.

وأعلن لقناة “ناين” التلفزيونية “أما بشأن ما إذا كنا سنطلب ذلك محلياً، فعلينا النظر بالتحولات التي ستطرأ على كوفيد-19، لكن بالتأكيد، بالنسبة للمسافرين الدوليين الوافدين (إلى أستراليا) والخارجين من البلاد، نعتقد أن الأمر ضروري”.

وأضاف جويس ليل الإثنين/الثلاثاء: “نتطلع إلى تغيير شروطنا وظروفنا حيث سنطالب الأشخاص بالحصول على لقاح قبل ركوب الطائرة”.

وأوضح أنه يعتقد أنه ينبغي على شركات الطيران في أنحاء العالم اتخاذ موقف مماثل وتنظر في خيارات جواز السفر الرقمي للتحقق من اللقاح الذي يتم تطعيم الركاب به.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الجوانب اللوجيستية والتكنولوجية التي تجعل ذلك يحدث، لكن شركات الطيران والحكومة تعمل على هذا حاليا.

وتوقع جويس أن تتحول هذه القاعدة إلى ممارسة عادية حول العالم، إذ تدرس الحكومات وشركات الطيران استحداث جوازات إلكترونية تثبت تلقي المسافر للقاح.

وأعلنت شركة الأدوية العملاقة “أسترازينكا” وجامعة أكسفورد أمس الإثنين أن لقاح (كوفيد 19) فعال بنسبة 70 % في المتوسط ضد فيروس كورونا.

القرار مبكر جدا

إلا أن خطوطاً جوية هامة أخرى قالت إنه من المبكر جداً التعليق على ما ستكون عليه متطلبات السفر في حال أصبح اللقاح متوفراً على نطاق واسع.

وقال ممثل عن الخطوط الجوية الكورية لفرانس برس “ليس لدينا أي خطة ملموسة نعلنها في الوقت الحالي بشأن اللقاح الذي لا يزال قيد التطوير وسيحتاج توزيعه وقتاً”.

وأكدت الخطوط الجوية اليابانية من جهتها أن ليس لديها “خطة لطلب لقاح من المسافرين الدوليين”، وهي حالياً تطلب من “المسافرين اتباع القواعد المطلوبة من سلطات وجهتهم، كالخضوع للفحص”.

وتطلب العديد من الدول لقاحات لأمراض أخرى قبل السفر إليها، كلقاح الحمى الصفراء في حال كان المسافر قادماً من مكان يتفشى فيه هذا المرض.

وأعلنت الوكالة الدولية للنقل الجوي في وقت متأخر أمس الإثنين أنها بلغت “المراحل الأخيرة” من تطوير جواز إلكتروني صحي يمكن استخدامه لتسجيل فحوص كورونا واللقاحات ومن شانه “دعم فتح آمن للحدود”.

وقال مدير عام الوكالة ألكسندر دو جونياك “سنطرح ذلك في السوق في الأشهر المقبلة لتلبية احتياجات مراكز السفر وأنظمة الصحة العامة التي باشرت بالعمل”.

ضربة قاسية

وأغلقت أستراليا حدودها منذ آذار الماضي لاحتواء الفيروس الذي أسفر عن وفاة أكثر من مليون شخص حول العالم حتى الآن.

وتلقى قطاع النقل الجوي ضربة قاسية بفعل القيود التي فرضت لردع تفشي الوباء.

وأوقفت “كانتاس” أكثر من 200 طائرة عن العمل وطردت 8500 موظف في محاولاتها لتعويض خسارة بقيمة 1,9 مليون دولار.

وقالت الوكالة الدولية للنقل الجوي في تشرين الأول الماضي إنها تتوقع تراجعاً بنسبة 66% في النقل الجوي هذا العام، وتراجعاً بنسبة 46% بعائدات القطاع مقارنة بعام 2019.