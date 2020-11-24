تراند اليوم : بحركات غريبة – شاهد بنت عمرو دياب تنشر صورة من اوضة النوم

نشرت نور ابنة عمرو دياب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها من داخل غرفتها في لندن، إذ تمكث هناك خلال الوقت الحالي، وذلك في أحدث ظهور لها.

صور نور ابنة عمرو دياب، جاءت بالتزامن مع أزمة والدها مع الفنانة دينا الشربيني التي حدثت مؤخرًا، وترددت أخبار ليست مؤكدة عن انفصالهما خلال الفترة الحالية.

وتصدر الفنان عمرو دياب، وزوجته الفنانة دينا الشربيني لائحة الاكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، بعد نشوب خلاف كبير بينهما على مدار الايام الماضية.

وتواصل دينا الشربيني متابعة عمرو دياب على حسابه بموقع انستجرام، وتحتفظ بصورهما والفيديوهات التي تجمعهما وأخره فيديو بمناسبة عيد ميلاده، في حين أن عمرو دياب منذ انضمامه لعالم انستجرام وهو لا يتابع سوى حساب شركته الموسيقية “ناي”.

وكان أحدث ظهور للثنائي سويا في حفل عمرو دياب بمهرجان الجونة السينمائي التي انتهت فعالياته الشهر الماضي.

من ناحية اخرى طرح عمرو دياب أغنيته الجديدة “الجو جميل” وذلك عبر تطبيق أنغامي وهي من كلمات محمد القياتي، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد عادل، ميكس وماستر أمير محروس.

وكان عمرو دياب، قد طرح منذ فترة أغنيته الجديدة “أهي أهي”، التي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو ،و من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وجرى تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا، بمشاركة عازفين أجانب، حيث شارك في العزف كل من إنريكي بيرمودز “جيتار فلامنكو”، ثانوس ستافريديس “أوكرديون”، ديميتريس لاباس “أوكرديون”.

يذكر أن احدث أعمال دينا الشربينى مسلسل “لعبة النسيان” والذى عرض فى رمضان الماضى 2020 وشارك فى بطولته مصطفى فهمى.

وتدور أحداث المسلسل حول استيقاظ رقية بعد غيبوبة 4 أشهر، فتكتشف أنها لا تتذكر أي شيء حدث في الست سنوات الأخيرة من عمرها، وأنها تسببت في مقتل زوجها بسبب خيانتها.

وتنتظر دينا الشربينى عرض فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” والذى تشارك فى بطولته مع الفنان كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى وتأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى.