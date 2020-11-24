الإعلامي هشام حداد ينضم إلى أسرة “صوت بيروت انترناشونال”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 12:17 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 23 - نوفمبر - 2020 10:35 مساءً

بعد الاعلاميين ماريو عبود، طوني خليفة وديانا فاخوري، ينضم الإعلامي هشام حداد إلى أسرة “صوت بيروت انترناشونال”، ليشاركهم خبرته ومهنيته وكفاءته في مجال التقديم الاعلامي.

أعلن حداد إنضمامه إلى أسرة “صوت بيروت انترناشونال” من خلال نشره صورة لشعار الموقع على صفحته عبر موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” مرفقاً إياها بعبارة Soon Radio Sawt Beirut International.

واشتهر حداد من خلال تقديم برامج عدة أبرزها برنامج «لهون وبس» على قناة lbci. وإلى جانب حسه الفكاهي، عرف حداد بثقافته الواسعة سياسياً، وكذلك اشتهر بتصريحاته الجريئة ومواقفه اللافتة على الصعيد السياسي، لا سيما أنه كان من أبرز المنضمين لثورة 17 تشرين.

وستشهد الايام القادمة انضمام المزيد من اعلاميي الصف الاول الى “صوت بيروت انترناشونال” ليكونوا شركاء في تحقيق الهدف الذي يسعى اليه الموقع الا وهو جعل صوت بيروت ولبنان مسموعاً في جميع انحاء العالم.