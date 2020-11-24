تراند اليوم : محمود سعد هزأ النمبر وان : ده شبع بعد جوع – إتفرج

علق الإعلامي محمود سعد على القضية المثارة حالياً حول الصور التي انتشرت للفنان محمد رمضان مع عدد من الأشخاص الإسرائيليين في حفل بدبي بدولة الإمارات.

وقال محمود سعد من خلال فيديو بث مباشر عبرحسابه الرسمي بموقع Facebook أن رمضان كان يعرف جيداً أنه في حفل يتواجد به عدد من الإسرائيليين وليس ذاهب عن جهل.

وأضاف سعد أنه يعيب على رمضان عدم فهمه للقضية الأساسية فالموضوع ليس له علاقة بالديانة اليهودية، ولكن بما يفعله الإسرائييين على مرور الزمن ونوياهم الاستعمارية فهو لم يحضر حروب ولا مجزرة بحر البقر، ربما غلط في المعلومات”.

وأوضح سعد في تعليقه أن سياسة الإسرائيليين هي الاستعمار ويضعون أعينهم نصب بلادنا وهم يعترفون بذلك فهم لديهم نية استعمارية من النيل للفرات.

وأردف سغد:”إحنا مش عايزين تطبيع شعبي، لكن تطبيع حكومي علشان الحكومات مضطرة لسياسات معينة منعرفهاش، إنما التطبيع الشعبي لا، يعني أنت تقبل يا رمضان ناس تعيش معاك، قتلت ولادك وأخواتك وبعدين حاطة عينها عليك وهتاخد الفيلا بتاعتك في يوم من الأيام وده منطقهم واللي هما بيقولوه مش بتكلم بلسانهم”.

ووجه سعد لرمضان رسالة وهي :”الفلوس مهمة لكنها سم قاتل”.