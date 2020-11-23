مسؤول: سعر لقاح أسترازينيكا وأكسفورد 2.5 يورو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال أوليفييه ناتاف، رئيس شركة أسترازينيكا البريطانية في فرنسا، إن اللقاح الذي تطوره شركته مع أكسفورد، أظهر نتائج واعدة.

وأوضح "ناتاف" خلال مقابلة مع "فرانس برس"، إن نتيجة اللقاح جاءت بعد إثبات بيانات الفعالية وفق بروتوكولين للجرعات، تم في أحدهما إعطاء نصف جرعة ثم جرعة كاملة بعد شهر، وكانت الفعالية 90%، ثم، في بروتوكول من جرعتين كاملتين بفارق شهر، كانت الفعالية 62%.



وأضاف: "هذا مثير للاهتمام لأنه يمكن أن نقرر اتباع بروتوكول إعطاء نصف جرعة ثم جرعة ثانية كاملة، وهذا يحسن فرص توفير اللقاح للناس، إذ يتطلب الأمر جرعات أقل لتطعيم عدد أكبر من الأشخاص"

وشدد أن النقطة الثانية التي يجب تذكرها أن اللقاح يوفر حماية بنسبة 100% من ظهور أعراض حادة للمرض ومن دخول المستشفى للمشاركين الذين تلقوا اللقاح.

وأشار إلى أن النقطة الأخيرة هي تأكيد السلامة، إذ لم يسجل اللقاح أي آثار جانبية خطيرة، فتحمل اللقاح جيد في كلا نظامي الجرعات.

وقال إن الشركة سننتج 3 مليارات جرعة اعتبارًا من عام 2021 في جميع أنحاء العالم،

وكان هذا الهدف من الاتفاقيات الأولى التي أعلنتها الشركة مع مختلف الحكومات والمنظمات غير الحكومية لنتمكن من توفير اللقاح بمجرد صدور النتائج النهائية للتجارب السريرية، وخصوصاً تقييمات السلطات الصحية.

وعن توزيع اللقاح بسعر التكلفة، قال إن هذا سيكون التزاما وليس استراتيجية، وسيكون السعر من حوالى 2,50 يورو للجرعة، حتى يتم توفير اللقاح لأكبر عدد من الناس، في ظل الظروف الأكثر إنصافًا.