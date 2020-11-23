اختيار فيلم "لما بنتولد" لتمثيل مصر في جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي

كشف الناقد الفني مجدي الطيب عن اختيار فيلم "لما بنتولد" لتمثيل مصر في جائزة "الأوسكار" لأفضل فيلم أجنبي في نسخته الـ93 ، حيث يعتمد على البطولة الشبابية.

ويتناول العمل 3 قصص مختلفة لكل قصة موضوعها الخاص، ومن ضمنهما قصة شاب يبحث عن الهجرة إلى الخارج مع رفض الأب لتلك الرغبة، ليحاول

طوال الأحداث إقناعه إلى أن تحدث مفاجأة تجعله يغير طريقة تفكيره تمامًا، كما يحمل الفيلم قصة فتاة مسيحية، تخوض تجربة عاطفية مع شاب مسلم، ليقابلوا من خلال ذلك العديد من العقبات التي ستتحول لشكل واقعي في آخر الأحداث.

فيلم "لما بنتولد" بطولة عمرو عابد، ابتهال الصريطى، أمير عيد، بسنت شوقى، دانا حمدان، محمد حاتم، سلمى حسن، حنان سليمان وضيف شرف سامح الصريطى وتأليف الراحلة نادين شمس فى آخر سيناريوهاتها وإخراج تامر عزت وكلمات وألحان الأغاني أمير عيد موسيقى وتوزيع الاغاني شريف الهواري.

ويعتبر عادة تخمين الأفلام التى تفوز بأهم جوائز الأكاديمية من أهم الاختبارات لعشاق السينما ونقادها والأكاديميين الذين يسهمون فى دراسات أكاديمية عن توقعات جوائز الأوسكار.