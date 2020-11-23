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ياسمين صبري
نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صور لقائها مع الحاجة نعمات عبد الحميد المعروفة إعلامية بـ”سيدة المطر”.
ونشرت ياسمين صبرى عبر حسابها بموقع انستغرام صورا من لقائها مع الحاجة نعمات، وعلقت قائلة: “الحاجة نعمات نورتني النهارده في البيت، شربنا الشاي مع بعض واتكلمنا في حاجات كتير.. ست صبورة ومكافحة.. ربنا يديها الصحة وطول العمر”.
وكانت ياسمين صبري قد تعهدت بالتكفل بكل احتياجات هذه السيدة فور نشر قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث التقطت لها صورة وهي تبيع الترمس بأحد شوارع الجيزة لحظة سقوط الأمطار التى لم تنمعها من مواصلة البيع كالمعتاد للحصول على المال الذي يعينها على الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة: ياسمين صبري تنفذ وعدها لـ”سيدة المطر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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