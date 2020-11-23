تراند اليوم : روبي وقفت كورنيش النيل علي رجل – إتفرج

نشرت الفنانة روبي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهرت روبي في الصورة وهي ترتدي فستانا أبيض قصيرا، وشعرها منسدل على الأكتاف.

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها، وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها.

يذكر أن شركة Lagoonie كشفت عن انضمام النجمة روبي لفريق عمل “بره المنهج” بجوار النجم ماجد الكدواني، ومن المخطط بدء التصوير قريبًا بالفيلم الذي يشارك في تأليفه خالد دياب مع مخرجه عمرو سلامة.

وعبرت شاهيناز العقاد، رئيسة مجلس إدارة Lagoonie، عن حماسها لبدء العمل بالفيلم، قائلة: “هناك أسباب عديدة للحماس، أولها هو عودة الحياة للنشاط السينمائي بعد فترة ارتباك بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي الخاصة بفيروس كورونا، وهناك أسباب أخرى تتعلق بموضوع الفيلم المعتمد على نقد اجتماعي مرح نحتاجه حاليًا في السينما، إضافة لفريق العمل ونجوم الفيلم الذين انضمت لهم روبي، فمجرد ذكر اسمها هو مصدر سعادة شخصية لي”.

أعلنت شركة TCLالمتخصصة فى صناعة الهواتف المحمولة عن اختيارها للفنانة روبي لتكون سفيرة العلامة التجارية لها داخل مصر والوجه الإعلاني الجديد لعلامتها التجارية.

وتم الإعلان عن التعاقد خلال حفل ضخم أستقبل فيه فريق عمل TCL مصر، بحضور عدد كبير من نجوم المجتمع وكبار الموزعين للهواتف المحمولة في السوق المصري بجانب فريق عمل شركة “اتصال” الموزع الحصرى لهواتف TCLداخل مصر .

وأوضحت TCL أن الاتفاق بينها وبين الفنانة روبى كسفيرة لعلامتها التجارية ؛ يشمل عددا من الحملات الدعائية لهواتفها الجديدة، وبدأت الحملة الإعلانية بمجموعة من الصور التى تم التقاطها داخل معبد “الكرنك” بالأقصر.

وقامت روبى بنشر الصورة الأولى من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وهى تقدم العلامة التجارية للشركة وهى عبارة عن حرف “T “ وبذلك تنضم لنجوم الكره في أوروبا (هاري كين وبول بوجبا ومارك رويس ) كسفراء للعلامة التجارية .TCL Mobile

وبمجرد نشر النجمة روبى للصورة تفاعل معها متابعيها الذين تساءلوا عن مناسبة التقاط الصورة وما إذا كانت إعلان عن عمل فنى جديد تقوم بتصويره حاليا ؛ خاصة بعدما استخدمت هاشتاج “اللعبة أتغيرت” الخاص بالهاتف الجديد ؛ ومن ثم أعلنت اليوم عن انضمامها للشركة موضحه أن العلامة T هي الإشارة الخاصة بمنتج TCL Mobile.

وتبدأ الشركة أولى حملاتها للهاتف الجديد ” تى سى ال” الذى تطلقه وهو TCL10 plus الفريد من نوعه من حيث المزايا والأسعار، حيث ينطلق بلونين الأزرق والفضى ويتمتع بخصائص عديدة منها تصميم عصري بدون حواف، مجسم، ثلاثي الأبعاد ومنحني من الجانبين بشاشة عرض AMOLED 6.47 بوصة.