شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور: شخصية منى فى ربع قيراط شوفتها فى كذا حد حواليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة ريهام عبد الغفور: "شخصية منى التى قدمتها فى حكاية ربع قيراط موجودة وشوفتها فى كذا حد حواليا وصورنا فى 20 يوما، وكانت الحلقات بتتعرض وكنا لسه بنصور، وشوفنا ردود الفعل الإيجابية من الأول وده كان بيشجعنا أكتر وسط التعب".

وأضاف المؤلف أمين جمال، خلال برنامج "مساء dmc" الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، والمذاع على قناة dmc: "منى اتجوزت أحمد وهى صغيرة واديتله الأمان ولكن خدت حقها فى الآخر وده كان المقصود".

وتابعت الفنانة شاهيستا سعد: "شخصية ليلى اللى قدمتها علطول متخوفة من اللى حصل لأختها فى الأحداث ودايما متعصبة وخايفة وقلقانة، ودى شخصية موجودة فى المجتمع".

ثم قال الفنان إبراهيم السمان: "منى نمط موجود فى المجتمع وأثر فى ناس كتير أوى، والناس فى الشارع شافت نفسها فى كل حكاية فى الأحداث".

أما الفنان عصام السقا قال: "خفت من الدور جدا لما اتعرض عليا، فشخصية خالد فى بداية الأحداث يحب خطيبته وبعد كدة يحب أختها خوفنى جدا، وشخصية خالد موجودة فى المجتمع، وبعد عرض المسلسل جالى رسائل كتير من بنات حصلها نفس اللى حصل من خالد فى الحقيقة".

حكاية "ربع قيراط" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، شاهيستا سعد، عصام السقا، رضوى جودة، محمد رضوان، محمد درويش، محمد الأحمدي، بسمة ماهر، رشا أمين، محمود يسرى عبد المنعم رياض أحمد عثمان.

"ربع قيراط" هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" والتى تمت إضافتها مؤخرا، بعدما تم عرض حكايات العمل الـ6 الأساسيين وهى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض".