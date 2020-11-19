خاص| شيماء الحاج: لهذا السبب غيرت اسمي ودوري بـ"سكن البنات" بداية حقيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تشارك الممثلة شيماء الحاج في مسلسل "سكن البنات"، الذي يُعرض أول حلقاته اليوم على قناة "بيروت".

وتجسد شيماء في المسلسل دور "ليلى"، فتاة تمتلك مصنعًا للملابس وتمر بعدد من التغيرات التي تؤثر في حياتها بشكل جذري.

وقالت شيماء الحاج لـ"الخليج 365"، إن دورها في المسلسل يعتبر بمثابة بداية حقيقية لها في التمثيل، مؤكدة أن مساحة الدور كبيرة جعلتها تثبت موهبتها كممثلة: "الدور ده بداية فنية حقيقية ليا، دور كبير ومساحته حلوة جدا في التمثيل وفيه تطورات كتيرة في الشخصية اللي بقدمها، وكل الأدوار في المسلسل تم توزيعها بشكل جيد".

وأضافت: "شخصية ليلى بيحصلها تحول تام بسبب المواقف والأزمات اللي بتتعرض لها، والدور هيكون مفاجأة للجمهور وانا اجتهدت واتمنى ينال إعجابهم، خاصة إني عرفت أفصل بين البنت الحلوة واللي بتمثل فعلا وطبعا ده كله تحت إشراف الأستاذ محمد النقلي".

وعن كواليس العمل مع الفنانين الذين يشاركونها المسلسل، قالت إن الكواليس والأجواء كانت على قدر عالي من التفاهم والحب وأن كل شخص في المسلسل أضاف إليها بشكل إيجابي موضحة: "معايا وفاء عامر وأيتن ودينا ومنة فضالي ومنذر رياحنة وهاجر الشرنوبي وأحمد جمال سعيد ومحمد نجاتي إلهام عبدالبديع، وبالنسبالي مبسوطة جدا خصوصا اني بعمل حاجة مع أستاذ محمد النقلي ده شرف كبير ليا لأنه تاريخ عظيم وأستاذ ممدوح شاهين مش مقصر في أي حاجة، وطبعا وفاء عامر ودينا دول حبايبي بحبهم جدا وبيحبوني وبحس بحبهم ليا وحصل كواليس بينا حلوة جدا".

وعن أوجة التشابه بين شخصيتها في المسلسل وشخصيته الحقيقية، قالت شيماء إن ليس هناك أي أوجه تشابه بينهما سوى في شيئين، وهما "حب الفاشون" و"الوجع"، حسب تعبيرها.

شيماء الحاج تظهر على تتر المسلسل باسم "شيماء يونس"، وردًا على سؤال إن كان هناك من طلب منها تغيير اسمها، نفت الأمر جملة وتفصيلا، مؤكدة أن تغيير اسمها نابع من رغبتها الشخصية معتبرة ذلك بداية جديدة لها: "محدش طلب مني ده خالص دي رغبتي أنا، وأنا اسمي اصلا شيماء يونس، والحاج ده لقب العيلة انا حابة إني أكمل بشيماء يونس ممكن يبقى عتبة جديدة بداية جديدة هرتاح أكتر وفكرت أرجع بيه".

جدير بالذكر أن مسلسل "سكن البنات"، كان يحمل اسم مبدئي "هي" حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، ويجمع الشقيقتان وفاء وآيتن عامر، بالإضافة إلى دينا ومنة فضالي، أحمد جمال سعيد، إخراج محمد النقلي.